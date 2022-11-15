G20︱中澳領袖會談　習近平稱超越分歧是關鍵　澳洲提貿易限制

中國國家主席習近平正出席11月15日至16日在印尼峇里島（Bali）舉行的二十國集團（G20）峰會。他15日下午與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會面。習近平稱中澳要超越分歧，這是兩國關係實現穩定發展的關鍵。阿爾巴尼斯在會談時提起中國限制部份澳洲產品進口一事。



習近平強調，2022年是中澳建交50周年，兩國關係走向成熟穩定，首先應體現在正確看待彼此的差異和分歧。他稱要超越分歧，互相尊重，互利共贏，這是兩國關係實現穩定發展的關鍵。他指中澳之間從來沒有根本利害衝突，有的是兩國人民傳統友誼和高度互補的經濟結構，有的是維護聯合國憲章宗旨和原則的共同訴求。他說中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願，雙方應總結經驗教訓，探討如何推動兩國關係重回正確軌道並可持續地向前發展。他指雙方經貿合作潛力巨大，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供良好營商環境。

習近平指出，中澳關係曾長期走在中國與發達國家關係前列，值得雙方珍惜。他指過去幾年，中澳關係遇到困難，這是中方不願看到的，中澳兩國同為亞太區重要國家，應改善、維護、發展好兩國關係，這不僅符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太區及世界和平與發展。

阿爾巴尼斯表示，澳中兩國很快將迎來建交50周年。他指澳中全面戰略夥伴關係符合雙方共同利益，澳方願意秉持當年澳中建交初心，本着互相尊重、平等合作精神，與中方共同努力，通過建設性、坦誠對話溝通縮小分歧，推動澳中關係穩定發展，並就應對氣候變化、經貿等重要問題展開更多合作。

It was good to discuss our relationship with China’s President Xi Jinping today. It was a positive and constructive discussion. We will cooperate where we can, disagree where we must, and engage in our national interest. pic.twitter.com/WBVAzW7KLR — Anthony Albanese (@AlboMP) November 15, 2022

澳洲提出貿易限制問題

阿爾巴尼斯與習近平的會談持續超過30分鐘。阿爾巴尼斯在會談後見記者，他指不應以會談的時間長度來解讀是次會談，他說會談已超時，形容雙方的對話很具建設性，是一場熱烈的討論。

阿爾巴尼斯在會談期間提出多個議題，包括中國限制部份澳洲產品進口、俄烏戰爭、人權問題、台灣議題、氣候變化。

他指預料雙方不能透過是次會面立即解決中國限制部份澳洲產品進口的問題。他說：「如果人們認為這事會在今天發生，那是不現實的。」他形容雙方在貿易方面的討論是正面的，並表示他明確、堅定、但禮貌地提出澳方的立場。

在烏克蘭問題上，阿爾巴尼斯表示他促請習近平利用中國對俄羅斯的影響力來協助解決問題，特別是用來應對俄羅斯威脅使用戰術核武器一事。

阿爾巴尼斯提出雙方在人權問題上的分歧，並特別提到澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）及澳洲華裔作家楊恒均（ Yang Hengjun）被拘留的問題。

針對台灣問題，阿爾巴尼斯主張澳洲的立場是支持維持現狀。

他還談及氣候變化，稱雙方需要共同努力來應對這問題。