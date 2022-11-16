G20峰會︱辛偉誠：中國對英國價值觀構成系統性挑戰

英國首相辛偉誠（又譯蘇納克，Rishi Sunak）11月15日表示，中國對英國的價值觀和利益構成系統性挑戰。他又稱，希望有機會與中國國家主席習近平對話。



根據英國《衛報》，辛偉誠在印尼峇里島（Bali Island）出席二十國集團（G20）峰會期間稱：「我對中國的觀點直截了當。我認為中國明確地對我們的價值觀、利益構成系統性威脅，好吧，是系統性挑戰，這無疑是對我們經濟安全的最大國家威脅」。

辛偉誠也認為，世界領袖不能忽視中國這個重要角色，不與其對話，「我們將無法解決共同的全球挑戰」，這些挑戰包括氣候變化、公共衞生和實際上與俄羅斯、烏克蘭打交道。

報道指，辛偉誠稱中國是系統性挑戰，表明英國對華立場軟化。辛偉誠的前任卓慧思（Liz Truss）承諾正式把中國列為對英國的「威脅」（Threat），而非約翰遜（Boris Johnson）時代的「系統性競爭對手」。

辛偉誠告訴記者，英國對台政策顯然是不應單方面改變現狀，應和平解決這種局勢，英國隨時準備支持台灣。

當被問及向台灣輸送武器是否正確做法，辛偉誠拒絕排除這一可能，稱作為綜合評估的一部分，「我們會考慮所有這些事情」。