蘋果或向台積電美國工廠採購晶片　減少依賴中國生產線

美國蘋果公司或將向台積電在亞利桑那州的在建工廠採購晶片，以減少對該公司對亞洲生產線的依賴。



據彭博社星期三（11月16日）報道，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）在德國與當地工程和零售部門員工舉行的內部會議上，透露了準備開始從亞利桑那州一家在建工廠採購晶片的消息。

庫克告訴員工，「我們已決定向亞利桑那州的一家工廠採購，這家工廠將於2024年投產，所以還有大約兩年，可能兩年少一點的時間。」

庫克指的可能是其獨家晶片製造合作夥伴台積電的亞利桑那州工廠。該工廠計劃於2024年投產，同時，台積電也在考慮在美國建立第二家工廠，以幫助擴大在美晶片生產。

蘋果和台積電代表對彭博社的問詢不予置評。

庫克還在這次歐洲之行中透露，蘋果還可能會擴大對歐洲工廠的晶片採購，並在完善這方面的計劃。這也進一步體現蘋果在朝着削減其對亞洲、尤其是中國的生產線的依賴努力。

據日經中文網此前報道，受美國出台的嚴格出口管制影響，蘋果暫緩了從中國長江存儲科技採購閃存晶片等iPhone零部件的計劃。同時，蘋果也正在計劃將智能手錶Apple Watch和筆記本電腦MacBook的生產線，從中國轉移至越南。