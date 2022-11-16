G20｜習近平稱數碼化轉型影響大　促營造開放非歧視發展環境

中國國家主席習近平星期三（11月16日）在二十國集團（G20）領導人峰會上，呼籲各成員國營造開放、包容非歧視的經濟發展環境，反對搞「小院高牆」、限制或阻礙合作。



據央視新聞報道，習近平星期三在印尼峇里島出席G20領導人第17次峰會並發表講話。習近平說，當前數字經濟規模擴大，全球數碼化轉型加速，成為影響世界經濟格局的重要因素。中國主辦二十國集團杭州峰會期間，首次把數字經濟納入G20議程，提出創新發展方式、挖掘增長動能。

習近平說，近年來G20在適應數碼化轉型、發展數字經濟方面凝聚了更多共識，推進了更多合作。希望各方激發數字合作活力，讓數字經濟發展成果造福各國人民。

習近平呼籲各成員國應堅持多邊主義，加強國際合作，營造開放、包容、公平、公正、非歧視的數字經濟發展環境，在數字產業化、產業數碼化方面推進國際合作。他稱，搞所謂「小院高牆」、限制或阻礙科技合作，損人不利己，不符合國際社會共同利益。

G20：圖為2022年11月16日，中國國家主席習近平身在印尼峇里島，出席G20峰會其中一場會議。（AP）

習近平說，各國應該攜手推動數字時代互聯互通，採取有效措施提升全民數字技能和素養，尤其要幫助發展中國家和弱勢群體融入數碼化浪潮，努力消除數字鴻溝。他提到，中國已發起建設數字絲綢之路倡議，並將數字經濟作為全球發展倡議的重點合作領域，期待就此同各方開展合作。

習近平還說，中國提出了《二十國集團數字創新合作行動計劃》，旨在推動數碼技術創新應用，實現創新成果普惠共享，堅持創新驅動，助力疫後復甦。

習近平表示，中國願繼續同G20成員合作，攜手構建普惠平衡、協調包容、合作共贏、共同繁榮的全球數字經濟格局。

報道稱，習近平和夫人彭麗媛星期二晚出席印尼總統佐科維多多和夫人伊莉亞娜，在峇厘島神鷹廣場舉行的G20峰會歡迎晚宴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

