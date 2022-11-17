英國財長：國家將告別「卓慧思經濟學」

英國財政部長侯俊偉（Jeremy Hunt，又譯作亨特）星期四（11月17日）宣布當局將通過削減支出和增稅，終結一度引起市場震盪的「卓慧思經濟學」（Trussonomics）實驗。



（編按：卓慧思（Liz Truss）是英國上任首相，因其有份提出的迷你預算引發市場動盪，最終懾於壓力辭職。）

侯俊偉和首相辛偉誠（又譯作蘇納克）都稱要恢復投資者信心，這些舉措是必要的，他們現在必須走得更遠。

但侯俊偉警告說，他的預算聲明將帶來更多痛苦，這代表着前首相特拉斯承諾、但缺乏資金支持的減稅政策將逆轉。

辛偉誠本星期也說：「英國已經恢復穩定，但那是因為人們預期政府將做出艱難，且必要的決定。」

不過，批評人士認為沒必要恢復緊縮，這將傷害數百萬家庭，並將加深預期中的衰退。

但侯俊偉說，只有向投資者展示英國2.45萬億英鎊的債務在經濟產出所佔比例開始下降，才能減緩借貸成本上升。戰勝通貨膨脹是關鍵。「我全心全意支持央行戰勝通脹的使命，但我們需要財政和貨幣雙管齊下的政策。」

《紐約時報》報道，侯俊偉冒着重啟執政保守黨內部緊張關係的風險，保守黨許多成員已經對目前的稅收負擔水平感到不安。

報道還說，侯俊偉計劃從股息和資本利得稅中獲得更多收入。

消息人士稱，侯俊偉正在考慮大幅提高石油和天然氣公司的暴利稅，並將其擴大到發電公司。

侯俊偉說，他將解決拖累英國經濟的其中一個問題，即市場勞動力短缺。

本文獲《聯合早報》授權轉載

