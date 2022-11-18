美日澳加「利劍」聯合軍演　日媒：旨在牽制中國

美國和日本11月10日至19日在日本海域和公海展開「利劍」聯合軍事演習（Keen Sword）。美國海軍16日稱，澳洲和加拿大軍艦已加入演習。日媒14日稱，演習旨在展現日美協作，以牽制中國。



美聯社16日稱，美國海軍第七艦隊沒直接提到中國，他們指演習內容包括旨在「考驗（各方）在支持日本防衛和印太區穩定方面所需的關鍵能力」的情景。共同社網站14日則稱，演習旨在展現日美協作，以牽制中國。

美國海軍第七艦隊16日發聲明指，演習內容包括廣泛的反潛作戰演習，而作為實彈射擊演習的一部分，美國導彈驅逐艦「本福爾德」號（USS Benfold）13日發射其5英寸大炮。

3艘日本驅逐艦、2艘加拿大護衛艦、以及一艘澳洲驅逐艦參與演習。美軍指，澳洲和加拿大海軍參與演習，有助於「加強戰備狀態和互操作性（Interoperability，即互相合作的能力），以支持區內盟友和合作夥伴的安全利益」。

日本自衛隊及美軍共派出約3.6萬人參與是次演習。共同社網站14日稱，演習內容包括與太空、網絡、電磁波等新安全領域有關的訓練，以及出現突發事態時的補給活動。