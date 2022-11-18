芬蘭總理馬林警告：歐洲太依賴中國科技　包括台灣晶片

英媒當地時間11月17日報道，芬蘭總理馬林在一場活動上聲稱，歐洲目前在技術上「過於依賴中國」，應該警惕這種依賴。



馬林在首都赫爾辛基出席一場年度新創活動時接受訪談時稱，歐洲現在在技術問題上「過於依賴中國」，這讓她非常擔憂，「說實話，我們已經有弱點了。我們看一下晶片或半導體（行業）就知道了，我們太依賴它們了。」

馬林還聲稱，歐洲對俄羅斯能源的依賴導致了歐洲目前正經歷的能源危機，以及在新冠病毒大流行期間發生的醫療用品短缺，這些都是值得吸取經驗的「教訓」。但她避而不談的是，眼下讓歐洲痛苦不已的能源危機，實際上主要由歐盟國家對俄制裁導致。

「我們必須確保我們有能力和知識來開發這些技術，而不是依賴中國和其他國家。」馬林敦促歐洲加大對人工智能和量子計算等新技術領域的投資，「我真的很擔心技術這塊領域，因為我很怕我們在技術、數字解決方案以及製造這些技術所需的原材料方面也在犯同樣的錯誤。」

另據美國《政治報》歐洲版（Politico EU）報道，馬林所指的，包括歐洲過於依賴台灣製造的計算機晶片等重要技術的進口，他們擔心任何衝突都可能導致技術供應鏈嚴重中斷。

報道還稱，歐盟今年早些時候還公布其發展晶片的計劃，按照計劃，從現在起到2030年，歐盟將把在全球半導體價值鏈中的份額提高到20%。