烏克蘭擬在赫爾松展開自願疏散行動　或在未來數天展開

烏克蘭副總理韋列舒克星期六（11月19日）宣布，烏克蘭將在不久後展開自願性疏散行動，為想要離開南部城市赫爾松（Kherson）及周邊地區的民眾提供協助。



據路透社報導，韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在新聞發布會上稱，一些民眾，包括年長者，以及受到俄羅斯炮擊行動影響的人士，表明希望能離開赫爾松和另一座南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的周邊地區。

韋列舒克在回答疏散行動何時展開的問題時說：「有可能在下來幾天展開。」

韋列舒克稱，政府已為疏散行動做了必要的準備工作，並強調疏散行動屬於自願性質，官方目前並沒有談到展開強制撤離行動。烏克蘭將負責處理自願疏散民眾的交通安排。

烏克蘭指俄羅斯軍隊本月撤離曾佔領多時的赫爾松前，摧毀赫爾松的關鍵基礎設施。

烏克蘭奪回赫爾松後，赫爾松在星期六迎來首趟烏克蘭客運列車。

另一方面，烏克蘭武裝部隊總參謀部在臉書上聲稱，大約60名俄羅斯士兵星期四（17日）在烏克蘭的遠程砲擊中喪生。

烏克蘭能源部星期六也說，儘管俄羅斯對烏國發電基礎設施進行一系列襲擊行動，烏克蘭電力供應仍處在可以控制的範圍內，民眾無需驚慌。