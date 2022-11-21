馬克龍批評俄羅斯在非洲散播不實宣傳　企圖「掠奪」影響力

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指責俄羅斯在非洲為反法宣傳提供支持，以滿足俄羅斯在非洲國家的「掠奪」野心。



馬克龍星期六（11月19日）在北非國家突尼斯（Tunisia）參加法語國家峰會期間接受法國電視國際五台採訪時，發表了上述言論。

被問及有人批評法國利用與前殖民地的歷史經濟和政治聯繫來為本國利益服務時，馬克龍說：「這種看法是別人灌輸的，這是一個政治項目。」

馬克龍說：「很多有影響力的人，有時在你們的節目上發言，都是拿俄羅斯人的錢。我們了解他們。」

他還說：「一些想在非洲擴大影響力的大國這樣做是為了傷害法國，傷害法國的語言，散佈疑慮，但最重要的是追求某些利益。」

法國是西非和中非大部分地區的前殖民宗主國，現代仍在這些國家保留着影響力。

但近年來，法國在一些非洲法語國家遭遇了軍事挫折，並喪失了部分影響力。

多年來，法國也一直在與俄羅斯爭奪在非洲的影響力。

俄羅斯在中非共和國和馬里等幾個非洲國家部署了私人軍事承包商瓦格納集團（Wagner Group）。

俄羅斯稱，瓦格納集團既不代表俄羅斯政府，也不接受俄羅斯政府的薪水。但歐盟已經對瓦格納集團實施了制裁，指控這一組織代表俄羅斯政府進行秘密行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

