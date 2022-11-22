駐曼徹斯特總領館衝突　英國警方：事件涉多宗罪行

中國駐曼徹斯特（簡稱曼城）總領事館上個月發生毆打事件，引起兩國高度關注。英國警方稱，他們已經確認這起事件存在多項犯罪行為，但目前還沒有任何人員因這宗事件被捕。



據路透社星期一（11月21日）報導，大曼徹斯特警方稱，從事件爆發以來，警方一直在根據手機錄像和從目擊者那裡收集到的證據，來釐清這起衝突的來龍去脈。

警方稱，到目前為止，警方還沒有就這起事件逮捕任何人員，但他們已經確認了「幾項罪行，包括襲擊和破壞公共秩序罪」。

警察局長助理塞克斯（Chris Sykes）說，警方正持續對導致最初和平抗議升級至毆打衝突的時間線有更清晰的了解，「我們已經確定了一些犯罪行為和潛在的犯罪嫌疑人和受害者」。

上月16日，位於英格蘭西北部曼徹斯特的中國駐曼城總領事館發生了一宗毆打事件。事發當天，約30至40名長期居住在英國的香港人到中國駐曼城總領館外示威，隨後有五名身份不明人士從領館內走出來，與示威者發生衝突。其中一名示威者，30歲的香港移民Bob Chan稱自己被拖進領館範圍內毆打，眼睛、頭部、背部都有瘀傷。

領館沒有披露施襲者是否為該館人員，但中國駐曼城總領事鄭曦原和領館工作人員被指控對示威者施暴，並破壞示威者在領館外設置的示威物品。

這宗事件引發了中英兩國之間的外交風波。英國的情報單位主管上周稱，任何對英國國民或居住在英國的人的恐嚇和騷擾都是不能容忍的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

