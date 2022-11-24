中國商務部：王文濤晤戴琪　關切美國限制對華貿易

中國商務部星期四（11月24日）稱，商務部部長王文濤上週與美國貿易代表戴琪會晤時，對美方出台的對華貿易投資限制措施、涉台問題等表達嚴正關切。



據央視新聞報道，中國商務部新聞發言人束珏婷星期四在例行新聞發布會上介紹王文濤與戴琪會晤的相關情況。

她說，王文濤與戴琪的會見是在中美兩國元首會晤後，雙方經貿部門負責人的面對面會談，會談是「坦誠、專業、建設性」的，雙方就彼此關切的中美經貿問題和多邊、區域經貿合作進行了討論。

束珏婷稱，王文濤在會談中提出雙方應相互尊重，求同存異，開展建設性合作，並在互信基礎上找到解決問題的具體路徑。

她還說，王文濤對美方出台的對華貿易投資限制措施、涉台問題等表達嚴正關切，建議雙方考慮對開放、包容、促進團結合作的地區經濟合作倡議均持開放態度。

王文濤在會談中也強調中國將堅持中國式現代化，堅持對外開放，堅持持續改善營商環境，堅持和平發展。

束珏婷說，中美雙方同意繼續保持溝通，中方認為雙方面對面交流有助於加深相互了解，加強協調。下一步將落實好兩國元首會晤達成的重要共識，希望美方與中方一道，推動中美經貿合作早日重回健康穩定發展軌道。

中美在兩國元首會晤後接連展開高層對話，戴琪與王文濤上星期五在泰國曼谷、APEC峰會場邊舉行首次面對面會談。

美國貿易代表署當時在文告中指出，戴琪分享了美國對APEC的願景，雙方討論了雙邊經貿議題，並強調兩國維持開放溝通渠道的重要性。

中國商務部新聞稿則稱，王文濤和戴琪對共同關心的中美經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行「坦誠、專業、建設性的交流」。雙方同意繼續保持溝通。

本文獲《聯合早報》授權轉載

