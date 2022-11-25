教宗被指授權付贖金救修女　庭上播放通話錄音　律師「這樣」說

梵蒂岡樞機主教貝丘（Giovanni Angelo Becciu）涉嫌挪用公款而出庭時，透露教宗方濟各（Pope Francis）曾授權花費100萬歐元作贖金讓一名遭綁架的修女獲釋。法庭11月24日繼續就此案開庭期間，這2名主要被告之間、一段秘密錄音的通話內容在庭上曝光。



根據英媒，法庭獲悉，方濟各與貝丘2021年7月通電話期間，與貝丘在同一房間的人在方濟各不知情的情況下錄製下這段錄音。播放錄音帶時，記者被要求離場。

聽到這段錄音的律師透露，貝丘當時要求方濟各確認自己授權付款以助在非洲被綁架的修女重獲自由，方濟各似乎對貝丘打電話的原因感到困惑且迷茫，一再要求貝丘發送一份關於他想要什麼的書面說明。

貝丘2018年聘請自稱安全分析師的馬羅尼亞（Cecilia Marogna）救一名哥倫比亞修女，馬羅尼亞之後從國務秘書處（Secretariat of State）獲得57.5萬歐元，一些是現金，還有一些錢則寄到她在洛文尼亞（Slovenia）公司。

馬羅尼亞之後被控挪用公款，貝丘也因挪用公款、貪污和濫用職權而遭撤換。她們與另外8名被告一樣否認指控。