英國對中國製CCTV裝置設禁　北京：反對泛化國安概念無理打壓中企

撰文：許懿安
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中國外交部發言人毛寧11月25日主持例行記者會，有記者就英國以「安全風險」為由宣布禁止在政府敏感建築安裝中國製造的閉路攝錄機一事，毛寧就此回應。

毛寧表示，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上開展對外貿易投資合作。中方堅決反對一些人泛化國家安全概念，無理打壓中國企業。

她稱中方將繼續密切關注有關動向，中國政府也將堅定維護中國企業的正當合法權益。

據公民自由組織Big Brother Watch表示，大多數英國公共機構正使用中國公司海康威視（Hikvision）或大華（Dahua）製造的閉路電視系統。這兩家公司被指控助中國政府侵犯新疆維吾爾族人權，在7月有67名國會議員敦促政府，禁止販售或使用它們製造的閉路電視設備。

英國政府以安全風險為由，11月24日決定停止在「敏感地點」安裝中國閉路攝影機。新指引並未撤底封殺兩間公司，僅只要求在敏感地點，包括政府部門和機構停止使用相關設備，正在使用相關設備的未來亦將會更換替代。

內閣辦公室部長杜永敦（Oliver Dowden）表示，政府檢討後作出的結論是基於對英國安全的威脅。杜永敦稱各部門已接獲指示，因相關的中國企業受制於中國的情報法律，應停止在敏感地點使用相關企業生產的閉路電視設備。

英媒24日稱，被點名的海康威視向其發布聲明，稱公司將進一步接觸英國當局，尋求理解當局的決定。

海康威視稱公司出品的裝置是不能向第三方終端用家發送數據、公司不管理終端用家的數據庫，亦不會在英國銷售雲端儲存。

至於大華，英媒稱它未有即時回應其置評的請求。

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