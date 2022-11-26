Twitter頒禁特朗普　Elon Musk：必須糾正的嚴重錯誤

全球首富馬斯克說，去年Twitter公司因1月6日國會騷亂永久禁止前總統特朗普使用Twitter，是一個必須糾正的嚴重錯誤」，但他也表明，Twitter仍會禁止任何煽動暴力行為。



英媒報道，上個月收購了Twitter的馬斯克，本月早前在Twitter上進行24小時調查，呼籲用戶就是否贊成讓特朗普恢復使用他的Twitter賬號進行投票。結果超過1500萬人或51.8%的Twitter用戶投了贊成票。

馬斯克隨即讓特朗普的Twitter賬號重返平台。不過特朗普對此似乎不太感興趣。

特朗普稱，他將繼續使用自己創立的社交平台「真相社會」（Truth Social）。

圖為2022年11月17日，美國紐約一幢有Twitter辦公室大樓大堂內，一名接待員正在工作。（AP）

馬斯克星期五（11月25日）在Twitter上說：「特朗普不發推文，我覺得沒關係。重要的是，Twitter糾正了一個嚴重的錯誤——他（特朗普）在沒有違反法律或服務條款的情況下被禁止使用Twitter。」

馬斯克說：「把一位在任的總統逐出平台，破壞了一半的美國人對Twitter的信任。」

馬斯克星期三再次在Twitter上進行一項非正式民調，他問用戶是否贊成，對那些沒有犯法或涉及垃圾郵件濫用行為的被凍結Twitter賬號解除封鎖。

超過316萬Twitter用戶參與了調查，其中72.4%贊成讓被凍結賬號者重返平台。

馬斯克星期四宣布「大赦」許多被凍結的Twitter賬號，這項措施將從下星期開始生效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

