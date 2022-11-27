烏克蘭赫爾松續遭炮擊至少32人亡　全國600萬人仍斷電

俄軍撤出烏克蘭赫爾松（Kherson）近兩週後仍持續炮擊當地，烏克蘭當局11月25日表示，至今已造成至少32人死亡。俄軍轟炸導致烏克蘭各地電網瀕臨崩潰，多區斷電，當局指赫爾松已恢復供電，但全國仍有約600萬人無法取得電力。



歐洲新聞台（Euronews）26日引述當局指俄軍接連向赫爾松發射火箭彈，多棟建築遭受破壞，病人須從醫院疏散，民眾逃往西北部地區躲避襲擊。當局表示，政府首批疏散的100名居民已乘火車離開當地，當中包括26名兒童、7名嚴重病人及6名殘疾人士。

英媒26日引述烏克蘭警方當日稱，自收復赫爾松後，當地至少32名平民死於俄軍炮擊。

當局26日表示，赫爾松市已恢復供電。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日晚表示，經當局搶修電網，供電已逐步恢復，斷電人數大減一半，但目前仍有約600萬人無法獲得電力供應。他呼籲民眾節約用電。

敖德薩（Odesa）、利沃夫（Lviv）、文尼察（Vinnytsia）及第聶伯羅（Dnipro）為缺電最嚴重的地區。

據估計，烏克蘭約 50% 能源設施在俄軍近日轟炸中遭到破壞。歐盟25日稱，將加緊援助烏克蘭恢復電力及供暖。