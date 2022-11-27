烏克蘭｜美媒：俄烏戰爭消耗量大　20個北約成員國接近用盡彈藥

自俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來，北約（NATO）成員國持續向烏克蘭提供武器及資金援助。美媒11月26日稱，俄烏戰爭的彈藥消耗量大，遠高於阿富汗戰爭時，大部份北約成員國為支援烏克蘭，已接近耗盡他們可用於支援烏方的金錢和武器。



《紐約時報》11月26日稱，到目前為止，北約國家已向烏克蘭提供價值約400億美元的武器裝備，這金額大致相當於法國年度國防預算的金額。一位北約官員說，在30個北約成員國中，有20國已接近耗盡她們可用來支援烏克蘭的金錢和武器。

這名北約官員指，剩下的10個北約成員國仍可向烏克蘭提供更多援助，尤其是較大的國家。報道稱這些大國或包括法國、德國、意大利和荷蘭。

烏克蘭局勢：圖為2022年11月24日，赫爾松的居民在清理瓦礫雜物。（AP）

消耗量遠高於在阿富汗

《紐約時報》稱，烏克蘭在俄烏戰爭中的彈藥消耗量大。智庫歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）國防專家格蘭德（Camille Grand）表示：「在烏克蘭的一天（的炮彈使用量），等於在阿富汗的一個月或更長時間。」

報道提及，北約部隊在阿富汗或每天發射300發炮彈，而且不用擔心防空問題 ; 但烏克蘭每天可發射數千發炮彈，而且仍迫切希望得到更多防空技術支援，以應對俄羅斯導彈和伊朗製造的無人機。

一位北約高級官員說，2022年夏季，烏克蘭人每天在烏東頓巴斯（Donbas）地區發射6,000至7,000發炮彈。