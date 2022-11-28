法國財長：歐洲必須捍衛自身經濟利益　反對美國補貼方案

法國財政部長勒梅爾星期天（11月27日）說，歐洲必須捍衛自身的經濟利益，反對美國的補貼方案。



勒梅爾對法國第三電視台表明，法國或試圖通過談判免除美國反通貨膨脹行動的一些關稅和限制，但歐洲也須採取行動保護地區經濟利益。

勒梅爾呼籲歐洲各國須統一共識，團結捍衛自身經濟利益。

勒梅爾說：「中國傾向於（保護）自身的生產，美國傾向於美國的生產，現在是歐洲傾向於歐洲生產的時候了……我們必須問自己的真正問題是，我們眼前的全球化是什麼樣的？」

美國的降低通脹法將從明年1月起，為美國企業提供高額補貼。據了解，歐盟委員會正想方設法，確保歐盟企業不會因此而處於不利地位。

勒梅爾計劃在下週陪同法國總統馬克龍到訪華盛頓。馬克龍預計將試圖說服美國總統拜登，重申在西方盟友正面臨中國的激烈經濟競爭之際，避免削弱歐洲企業的競爭力。

德國總理朔爾茨此前表明，必須確保歐美之間的關係公平；荷蘭也表態希望避免任何形式的貿易戰。

法國外交官說，美國不能一方面要求歐洲合作對付中國，一方面又以《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act）來對付歐洲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

