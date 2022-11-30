北約外長會議　重申烏克蘭將來加入承諾

北約（NATO）外長11月29日齊集羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest），烏克蘭問題成為主要焦點，他們重申烏克蘭將來成為會員國的承諾，同時亦表明會向烏克蘭軍方提供更多援助。



美聯社報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在會前表示，北約的大門一直長開，並讚揚日前加入的北馬其頓（North Macedonia）和黑山（Montenegro），指俄羅斯總統普京將會見到芬蘭和瑞典成為北約成員國。

斯托爾滕貝格稱，在決定新的北約成員國一事上，俄羅斯沒有否決權，而北約會堅持烏克蘭獲會員資格的立場。他強調普京無法阻止主權國家作出不威脅俄羅斯的主權決定，又認為對方懼怕民主和自由。

北約早在2008年已經認為，烏克蘭及格魯吉亞（Georgia）將來會加入成為會員國，斯托爾滕貝格重申，目前應優先團結確保烏克蘭可以獲得軍事、人道及經濟援助，阻止普京在這場戰爭中獲勝。

成員國外長亦同意，俄烏戰爭結束後，北約會協調烏克蘭重建，加強雙方關係。而烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）就感謝北約的援助，但希望對方可以加快提供包括愛國者（Patriot）防空導彈系統及變壓器在內的裝備，指這些設備都有迫切需要。