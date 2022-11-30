中國「科研城市」全球排名急速　北京位居第一

多家中國媒體從施普林格・自然集團獲悉，日前，國際學術期刊《自然》增刊發布「2022年自然指數-科研城市」。



俄衛網11月30日報道，根據自然指數主要指標之一的「貢獻份額」，北京在世界領先的科研城市中依然保持首位，紐約都市圈保持第二位，上海從第五位升至第三位，超過了波士頓都市圈和舊金山灣區，這兩個地區現位列第四和第五位。

「科研城市」是指科研表現突出的城市，具體看其在自然指數追蹤的82本自然科學期刊中的科研產出情況。自然指數，採用「論文數」和「貢獻份額」這兩個衡量標準，主要衡量指標是貢獻份額。

中國其他的科研城市在自然指數中的產出也快速增加。例如，南京在今年和2020年都位居第八，但在2015年時位居第十九；廣州居於第十位，高於2020年時的第十四位和2015年時的第四十二 位。此外，中國還有4座城市躋身全球二十強，它們分別是：武漢（第十一位）、合肥（第十六位）、杭州（第十九位）和天津（第二十位），排名較2020年均有上升，杭州和天津則是今年的新晉二十強。

自然指數顯示，北京在物理科學領域的高質量產出居世界之首，上海和波士頓分列第二、三位。北京和上海在化學領域居於第一和第二位，紐約是排名最接近它們的美國城市，居第七位。

美國城市在生命科學領域仍然保持領先。紐約、波士頓、三藩市灣區和巴爾的摩-華盛頓是生命科學領域文章份額排名前四的城市，北京和上海則位居第五和第七。

自然指數主編西蒙・貝克說：「北京和上海自2015年以來在科研產出方面取得了重大進步。顯然，中國意圖將北京和上海打造成為創新驅動的科學中心並增加研發支出，這一雄心對於促進國內、國際合作，以及吸引人才都發揮了關鍵作用。」