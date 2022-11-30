北京稱美國炒作中國核力量　為擴張核武庫找藉口

美國防部11月29日發布中國軍力年度報告指，中國2035年的核彈頭數量很可能會增加超過1倍，達1500枚。



中國外交部發言人趙立堅30日指，美方近年反覆炒作各種版本的「中國威脅論」，目的不過是為自己擴張核武庫、維持軍事霸權，尋找藉口。

趙立堅表示，這是美方的慣用伎倆，全世界都看得清清楚楚。

他指中國的核政策是一貫的、明確的，中國堅定不移地奉行自衛防禦核戰略，堅持不首先使用核武器政策，在核力量發展上保持極大克制，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，從不參加任何形式的軍備競賽。

他說作為擁有最大核武庫的國家，美國近年來持續升級三位一體核力量，繼續加強核武器在國家安全政策中的作用，頑固堅持基於「首先使用核武器」的核威懾政策，甚至明目張膽地針對特定國家量身定制核威懾戰略，美方還與英國、澳洲展開違背《不擴散核武器條約》（NPT）目的和宗旨的核潛艇合作。

他表示，建議大家翻翻美國自己近期發布的系列報告，看看美方在核領域都做了些什麼，下一步要做些什麼。他指美方應做的是認真反思自己的核政策，摒棄冷戰思維和霸權邏輯，停止破壞全球戰略穩定，並切實承擔起核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質削減核武庫，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件。

根據美國國防部29日的報告，美國估計，中國現役核彈頭庫存已超過400枚，「如果中國延續這種核擴張步伐，到2035年它的核彈頭庫存量可能達到1500枚」。