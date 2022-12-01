習近平稱將繼承江澤民遺志　鞏固發展中歐關係　提出4點看法

中國國家主席習近平12月1日上午與訪華的歐洲理事會主席米歇爾會談。習近平稱11月30日日因病逝世的江澤民同志，在擔任中國國家領導人期間，高度重視和關心中歐關係發展，中方將繼承他的遺志，繼續鞏固發展好中歐關係。



習近平稱將繼續從戰略高度和長遠角度看待和發展中歐關係，願同歐方加強戰略溝通協調，推動中歐全面戰略夥伴關係行穩致遠。

他稱米歇爾在中共二十大結束後不久訪華，顯示歐盟推動雙方關係發展良好意願，認為中歐應堅持互利共贏，符合中歐與國際社會的共同利益。

習近平就中歐關係發展提出四點看法：



一是要秉持正確認知。中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突。中方不想稱王稱霸，從不搞、今後也不會搞制度輸出。中方支持歐盟戰略自主，支持歐洲團結繁榮。希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，對華政策堅守和平共處，堅持互利共贏，超越冷戰思維和意識形態對立，超越制度對抗，反對各種形式的「新冷戰」。

二是要妥善管控分歧。中歐歷史文化、發展水平、意識形態存在差異，雙方在一些問題上看法不同很正常，應該以建設性態度保持溝通協商，關鍵是尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎。中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。

三是要開展更高水平合作。歐洲是中國快速發展的重要夥伴，也是受益者。中國將實行高水平對外開放，加快構建新發展格局，歡迎歐方繼續參與、繼續共贏。雙方要加強宏觀經濟政策協調，加強市場、資本、技術優勢互補，共同打造數字經濟、綠色環保、新能源、人工智能等新增長引擎，共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，共同反對搞「脫鈎斷鏈」、保護主義，共同反對把經貿科技交流政治化武器化。中方將向歐洲企業保持開放，希望歐盟排除干擾，為中國企業提供公平、透明的營商環境。

四是要加強國際協調合作。中歐都主張維護以聯合國為核心的國際體系，可以共同踐行真正的多邊主義，合力應對挑戰，共同維護世界和平與發展。雙方要引領全球應對氣候變化和生物多樣性保護、能源安全和糧食安全、公共衛生等努力，加強各自優質公共產品和合作平台的對接協作。歡迎歐方參與共建「一帶一路」、全球發展倡議，同歐盟「全球門戶」戰略有機對接，通過現有各種機制，推動各領域對話合作取得更多成果。

歐洲理事會主席米歇爾2022年11月6日在印尼峇里島出席二十國集團峰會。（AP）

米歇爾祝賀習近平再次連任中共中央總書記，代表歐盟對江澤民同志因病逝世表示沉痛哀悼。他表示，當前國際形勢和地緣政治正在經歷深刻複雜變化，國際社會面臨諸多挑戰和危機。中國不搞擴張，是維護聯合國憲章宗旨和支持多邊主義的重要夥伴。歐方珍惜在中共二十大後不久即同中方進行最高層次面對面會晤的機會，願本着相互尊重和坦誠的精神，同中方就歐中關係各方面重要問題進行深入討論，增進相互了解，促進對話合作，妥善處理分歧。

米歇爾強調，歐盟堅持戰略自主，致力於加強自身能力建設，推進歐洲一體化。歐盟堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，不會幹涉中國內政。歐盟願做中方可靠、可預期的合作夥伴。歐方願意同中方辦好下階段高層交往，通過加強直接對話合作，減少誤解誤判，加強溝通協作，更好共同應對能源危機、氣候變化、公共衛生等全球性挑戰。歐方願同中方繼續推進歐中投資協定的進程，增強供應鏈穩定互信，深化歐中各領域互利合作。

雙方就烏克蘭危機交換意見。習近平呼籲通過政治方式解決烏克蘭危機，最符合歐洲利益，最符合亞歐大陸各國共同利益。當前形勢下，要避免危機升級擴大，堅持勸和促談，管控危機外溢影響，警惕陣營對抗風險。中方支持歐盟加大斡旋調解，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方始終站在和平一邊，將繼續以自己的方式發揮建設性作用。