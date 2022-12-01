美媒：台積電下週宣布在美生產4奈米晶片

彭博社引述知情人士透露，台積電耗資120億美元（約934億港元）在美國亞利桑那州開設的工廠2024年開始營運時，將提供先進的4奈米晶片，相較之前的公開聲明，製程有所升級。此前蘋果公司等美國客戶敦促台積電這樣做。



據報道，知情人士說，在美國總統拜登和商務部長雷蒙多下星期前往鳳凰城出席一項儀式時，台積電有望公布新計劃。

台積電這座工廠原本預定是5奈米製程，但這一標準到2024年將遠非尖端技術。知情人士說，這家台灣公司還將承諾在附近增設第二家工廠，將生產更先進的3奈米晶片。

知情人士說，台積電此前提到，亞利桑那州工廠每月將生產2萬片晶圓，不過產量可能會比原先計劃更多。隨着生產逐步展開，蘋果將使用大約其中三分之一的產量。

蘋果和其他主要科技公司依賴台積電滿足其晶片需求，這一變化意味着它們將能在美國取得更多晶片。蘋果公司行政總裁庫克此前曾告訴員工，他的公司計劃從台積電亞利桑那州廠採購晶片。知情人士說，他預定會出席下週的活動。

知情人士透露，除了蘋果，超微半導體公司和英偉達等客戶，也要求台積電在亞利桑那州的工廠生產更先進的晶片。

知情人士還說，台積電的客戶要求該公司在美國和台灣同步推出其最新技術，這將有助於實現拜登政府的目標，即在美國本土生產世界上最先進的晶片。但台積電對這種做法並未承諾，台灣官員和該公司表示，他們打算將最新技術留在台灣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

