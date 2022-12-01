中國外交部：歡迎布林肯訪華跟進中美元首會晤後續工作

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在印尼會晤後，美方稱美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪華。中國外交部12月1日稱，對於布林肯希望訪華跟進會晤後續工作，中方表示歡迎。



在12月1日的外交部記者會上，有記者提問指布林肯接受採訪時稱，中美元首巴厘島會晤是富有成效的，雙方就彼此利益、意圖和政策進行明確和直接溝通至關重要，他訪華將延續這種溝通，確保雙方有開放的溝通渠道以避免衝突，在影響中美兩國和世界的問題上保持合作。記者詢問外交部對此有何評論。

中國外交部發言人趙立堅回應稱，習近平同拜登在印尼峇厘島舉行會晤，就事關中美關係以及世界和平發展的重大問題進行了坦誠深入溝通，富有建設性和戰略性，兩國元首都同意加強溝通交流、推進務實合作，雙方團隊應將兩國元首達成的共識落到實處，按照兩國元首確定的工作重點，保持對話溝通，管控矛盾分歧，推動交往合作，為中美關係增添正能量、裝上安全閥，為動盪變革的世界注入穩定性和確定性，布林肯國務卿希望訪華跟進會晤後續工作，中方對此表示歡迎。

他稱中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，希望美方同中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，共同探討確立中美關係指導原則或戰略性框架，找到中美兩個大國正確相處之道，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。