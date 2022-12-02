朝鮮11月18日射導彈　美日韓擴大制裁

美國、日本及韓國就朝鮮11月18日試射洲際彈道導彈擴大制裁，制裁範圍涵蓋平壤政府部門、企業、被指與朝鮮政府有關的黑客組織以及個人。



美國財務部12月1日宣布制裁3名勞動黨幹部，他們姓名譯音分別為Jon Il Ho、Yu Jin、Kim Su Gil。

美財政府聲明稱，Jon Il Ho及Yu Jin是朝鮮軍需工業部（Munitions Industry Department，MID）副總監及總監。Kim Su Gil是朝鮮人民軍總政治局將領，也負責監督大殺傷力武器項目的決策。

韓聯社援引韓外交部12月2日公布，韓國政府決定在對朝單邊制裁名單上追加幫助朝鮮研發核導並規避制裁的8名個人和7家單位。當中包括一名新加坡人，以及一名來自台灣的人。

這是韓國政府繼10月14日以後，時隔1.5個月再次對朝進行單邊制裁，也是尹錫悅政府成立以來第二次發布對朝制裁名單。

另一方面日本外務省12月2日公布，日本對參與朝鮮導彈和核計劃的3個實體及1名個人實施制裁。

日本凍結2間商貿公司Korea Haegumgang 、Korea Namgang以及組織Lazarus Group的資產——它還有其他名稱，即Whois Hacking team、Hidden Cobra及The New Romantic Cyber Army Team，它們的資產則為加密貨幣。

一名住在越南的朝鮮公民也受制裁。

Lazarus Group被指是受國家資助的朝鮮黑客組織。