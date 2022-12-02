俄軍被指撤離烏克蘭赫爾松對岸城鎮　控制頓涅茨克4定居點

俄軍撤出赫爾松（Kherson）後持續炮擊當地。烏克蘭軍方12月1日指，俄軍正從第聶伯河（Dnipro River）對岸城鎮撤出，但該市仍受炮火影響，供電再度中斷。



烏軍收復赫爾松近3週，第聶伯河一帶成為南部最前線。倘若俄軍撤離的報告屬實，這代表俄軍從這場戰爭的南部最前線撤出。

英媒引述烏軍1日指，赫爾松對岸城鎮的俄軍軍力有所減少，並正從附近定居點撤出，分散在公路沿線的森林地帶。

赫爾松1日當局表示，因遭受俄軍猛烈炮擊，當地再次停電，維修人員正全力恢復供應。赫州州長亞努舍維奇（Yaroslav Yanushevych）1日稍晚時間在Telegram公布，工作人員已恢復該市65%電力。

烏東4定居點落入俄軍手中

另一方面俄羅斯國防部1日稱，已控制頓涅茨克（Donetsk）城鎮Kurdiumivka，為俄軍在當地控制的第4個定居點。烏方稱仍在附近的巴赫穆特（Bakhmut）一帶戰鬥，雙方均有一定傷亡，但未承認失去任何優勢。

俄羅斯國防部11月30日曾稱，俄軍已經控制位於頓涅茨克的Andriyivka、Bilogorivka與Pershe Travnya三處，且正在爭奪鄰近城鎮Vodyane的控制權。