英媒：英國會外委會主席訪台　疑暗示英國會捍衛台灣

英國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）訪台之旅來到第5天，12月2日與台總統蔡英文會面。當克恩斯被問及解放軍倘犯台英國能提供什麼協助，她說台灣並非孤立，台灣有朋友。



英國天空新聞2日稱「克恩斯就解放軍一旦攻台、英國將協防發出強烈訊號。」

克恩斯回應有關提問時稱，當人們審視半導體以及其在全球經濟中的重要性時，會發現台灣愈來愈是全球「科技之心」。她說：「所以我認為訊息非常明確，台灣有朋友，台灣並不孤立，但我們都必須盡一切努力防止任何異議引發衝突。」

此外她在致辭時呼籲停止阻止台灣參與世界多邊組織的行為，支持它以正式會員身份參與世界衛生組織（WHO）。

訪問團成員2上午與蔡英文會面後，在台外交部出席記者會。克恩斯稱與蔡會面時討論過防務合作、如何維持印太地區和平，以及英國在這些方面可扮演怎樣的角色。

克恩斯此行受到注意，其中一個原因是，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）11月28日在倫敦市政廳發表首次重要外交政策演說，稱英中關係的黃金時代已經結束，透過貿易將可令中國出現社會和政治改革是幼稚的想法。

中國駐英使館1日對譴責克恩斯訪台是干預中國內部事務。她稱中方在她起行前並無跟她說話。

是次訪台者包括伯恩（Liam Byrne）、麥克唐納（Stewart Malcolm）、羅伊斯頓・史密斯（Royston Smith MP）、以及科伊爾（Neil Coyle MP）等5名跨黨派下議院議員。