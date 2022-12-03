Rolex勞力士進軍二手錶市場　發保證書給經銷商　一招杜絕炒風

瑞士精品鐘錶商勞力士（Rolex）將開始發行真品保證書給授權經銷商，以販售二手勞力士，此舉將使勞力士更能管控其產品在市面上的流通，規模高達200億美元的二手精品手錶市場版圖可能也將因此重寫。



勞力士官網表示，瑞士經銷商Bucherer將是首家獲得正式授權可開始在歐洲販售勞力士二手錶的廠商。

其他授權經銷商將可從明年春季起加入這項計劃。

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勞力士表示，公司只會認證至少三年以上的二手錶，以防投機客炒作，用高於市價的價格販售新錶。

彭博資訊報道，對勞力士來說，認證自家的二手錶是一大策略轉變。

二手勞力士在實體和線上市場都佔據了首要地位；據會計師事務所Deloitte估計，二手名錶市場規模有望在2030年前成長至350億美元。

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勞力士過去只會將產品銷售到經銷商網路上，不會負責產品的認證或追蹤，但這項計劃將有助防堵贗品。

這項計劃將僅限於實體零售銷售的二手勞力士。在線上或拍賣會販售二手錶的經銷商將無法參與這項認證計劃。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】