美國公開最新B-21轟炸機　具備無人駕駛功能

美國最大國防承包商之一諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）12月2日晚展示採用隱身技術製造的最新型戰略轟炸機B-21「突襲者」。從外形看來，它採用用利於匿蹤的設計。戰機預計2023年首飛，2026至2027年服役。



展示活動在位於加州帕姆代爾的工廠舉行，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席了活動。在此之前，奧斯汀曾發推文稱之為「劃時代」事件。製造商自己將B-21「突襲者」定位為世界上唯一第六代戰鬥機。

Northrop Grumman稱，B-21「突襲者」將能夠抵達世界任何角落，攜帶核武器和非核武器，憑借完善的隱身技術突破最先進的防空系統。同時預計，將來還會向世界推出這款轟炸機的無人改進型。

該公司強調：「當要展示美國的決心時，B-21『突襲者』將站在一旁，默然待命。我們在為美國戰鬥機群提供一款集飛行距離、承載能力和生存能力於一身的先進飛機。B-21「突襲者」是威懾手段的未來。」

除了被展示的飛機外，還有5架此型戰鬥機處於不同生產階段。此型戰鬥機預計於2023年升空。

軍方表示，計劃採購至少100架此型戰鬥機，每架價格5.5億美元。五角大樓在2023年至2027年為B-21項目預留超190億美元。

B-21轟炸機將首先開始取代老化的B-1B轟炸機。預計B-21轟炸在2030年達到初步作戰能力，並可攜帶核武，包括正在研製的遠程防區外巡航導彈（LRSO）