日本東電將暫停挖掘福島核污水排海用隧道　排放或推遲

中新網12月4日電 據日本共同社報道，東京電力公司將於近期暫停挖掘福島第一核電站核污水排海用的海底隧道。日本政府和東電力爭的「明年春季前後」啟動排海，很可能推遲至夏季以後。



東電今年8月全面啟動核污水的排放設備工程，截至12月2日已在海底挖掘了約780米，在挖到約800米的階段將暫時停工。

報道稱，約1公里的隧道雖挖掘了八成左右，但需要優先排放口周邊的工程。重啟挖掘的時間將在明年4月前後， 在此期間，將對設置在近海海底隧道出口的混凝土製「沉箱」周邊，進行混凝土等加固工程。預計需花費約4個月，但根據天氣和海浪狀況也可能推遲。利用停工期，排放時注入處理水的豎井內部牆面工程也將提前實施。

據悉，在兩個工程結束的明年4月前後，將重啟隧道的挖掘工程，剩下的約200米將用2至3個月時間完成。

2011年3月11日，日本東北部海域發生9.0級地震並引發特大海嘯。受地震、海嘯雙重影響，福島第一核電站大量放射性物質泄漏。2021年4月13日，日本政府正式決定將福島核污水經過濾並稀釋後排放入海，但這一決定遭到國際社會廣泛質疑和反對，在日本國內也引發強烈擔憂。