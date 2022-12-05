日媒：日本擬將琉球群島導彈攔截能力增至3倍

日媒12月5日稱，日本首相岸田文雄政府力爭在2031年年底前，將琉球群島（日本稱南西諸島）導彈攔截系統能力增至3倍。



共同社網站12月5日稱，他們12月4日獲悉日本政府在2031年末實現的增強計劃概要。為加強地面攔截網，日本陸上自衛隊14支地對空部隊將新增導彈攔截能力。

日本政府考慮到中國，尤其重視琉球群島，將在沖繩縣的6支部隊和鹿兒島縣奄美大島的一支部隊部署彈道導彈防禦系統。加上現有的沖繩本島的航空自衛隊4支部隊，總計11支部隊，攔截能力將增至目前的近3倍。

上述內容將寫入年內制定的《國家防衛戰略》（現《防衛計劃大綱》）等。

日本政府認為僅靠彈道導彈防禦系統還不夠，正探討對敵方基地的攻擊能力。

根據增強攔截導彈計劃概要，主要目的是應對飛機的陸上自衛隊「03式中程防空導彈」將改裝為可攔截彈道導彈的規格。2026年開始部署，包括部隊新編在內，到2031年度前設置在茨城、千葉、山梨、福岡等地。在沖繩將部署在本島三處，以及宮古、石垣和與那國三島。

日本政府還將對03式中程防空導彈進行升級，以應對中國、俄羅斯和朝鮮推進開發的高超音速滑翔武器，力爭2029年度前開始量產，2032年起在部隊部署。

本文獲《聯合早報》授權轉載

