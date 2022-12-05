讓復必泰二價疫苗用於幼童　輝瑞BioNTech向FDA申請緊急使用授權

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）11月5日稱已向美國食品和藥物管理局（FDA）申請，讓其用於應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Omicron變種病毒的疫苗可在6個月大至4歲兒童身上作緊急使用用途。



公司稱如獲得批准，兒童將接種基礎疫苗（Primary Series），即包括2劑原版疫苗，以及1劑為應對Omicron而製的二價疫苗。

這種二價疫苗針對原始版本新冠病毒，以及Omicron的BA.4及BA.5變異株。美國及歐盟已批准它被用作加強劑，用在5歲或以上人士身上。

港府11月18日公布，醫務衞生局局長根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》），認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的復必泰原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗（即Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 micrograms)/dose Dispersion for Injection COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)）在香港作緊急使用。