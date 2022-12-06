歐美同意加強技術及貿易合作　包括成立半導體供應鏈早期預警機制

美國和歐盟貿易和技術委員會（TTC）12月5日舉行會議，討論貿易、科技及創新的合作。雙方認為俄羅斯入侵烏克蘭，導致供應鏈大受影響，因此有需要迫切應對供應鏈出現漏洞的情況，其中一個方法是為半導體供應鏈設立早期預警機制。



白宮和歐盟發表聯合聲明，指出，雙方在對上一次會議後，美國國會已經通過《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），而《歐洲晶片法案》（European Chips Act）在立法程序上取得進展，並認同共同推動供應鏈保持強韌的重要。

歐美對此認為有需要設立早期預警機制，透過交換情報及合作，協調應對和緩和半導體供應鏈受阻的情況。

他們強調有需要建立共同互補機制，以透明方式分享公共部門支援半導體產業，並有意與志同道合的國家合作，推行類似承諾。而在公共援助計劃上，歐美提出四種做法，以分享資訊和方式、發展共同了解市場動態，分別為與業界合作宣揚透明度、提升對全球半導體預測、就投資方式及公共支援的條款交換資訊、分享有意發展的領域並促進共同研究。

雙方認為，透過建立透明度、合作應對潛在供應受阻情況、以及共同理解全球需求，繼續合作避免出現補貼競賽和扭曲市場，同時確保半導體價值鏈可以更強韌、持續及創意。

另外與會的歐美官員，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）、歐盟委員會（European Commission）執行副主席韋斯塔格（Margrethe Vestager）及東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）亦在會上提出，應對互聯網「斷線」、網上保護人權捍衛者等問題。