彭博社：中國配合美國調查　長江存儲等暫不列入華府黑名單

知情人士透露，北京已開始配合美國當局的努力，以確保美國技術不被用於中國的軍事，這是中美領導人上個月會晤以來兩國關係朝着回暖邁出的積極一步。



彭博社引述知情人士說，中國商務部正在幫助國內企業通過美國的最終用途檢查。根據美國的要求，企業只有通過此類檢查才能被剔除出「無法驗證」（Unverified）名單。

長江存儲、上海微電子裝備，以及北方華創的一家子公司都在「無法驗證」名單中。它們的60天期限定於星期一（12月5日）到期，但知情人士說，星期一預計不會有消息宣布。目前尚不清楚哪些中國公司已經接受了美國的檢查。

據報道，「無法驗證」名單上的中國公司從10月7日起需在60天內證明產品最終用途不會涉及國防，否則這些企業會被美國列入實體名單，進了該黑名單的公司被禁止與美國企業或使用美國來源的技術的企業進行生意往來，除非那些美國企業獲得華盛頓頒發的許可證。

在拜登政府針對中國獲取半導體技術和工具的渠道實施廣泛限制以後，中美關係在10月份進一步惡化，當時一些分析認為兩國幾乎沒有和解的可能。

不過，美國總統拜登和中國國家主席習近平上個月在峇厘島的會晤，給兩國在氣候變化等共同利益領域恢復合作打開了大門，不過中美在台灣、香港、南中國海等更深層次戰略問題上的分歧依然存在。

本文獲《聯合早報》授權轉載

