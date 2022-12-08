恢復帝制重建德意志帝國？　德國極端組織密謀發動政變

德國警方12月7日搗破一個極右組織，拘捕懷疑主腦海因里希13世（Heinrich XIII）。這個組織名為「帝國公民運動」（Reichsbürger movement），組織拒絕承認德國聯邦政府的合法地位，密謀發動政變恢復帝制。



德國之聲（DW）報道，警方在7日採取突擊行動，搜查帝國公民運動多個據點，拘捕25人，包括數名前士兵、一名前國會議員，及懷疑主腦海因里希13世。另外與組織有關的兩人，亦分別於奧地利及意大利落網。

帝國公民運動成立於1985年，是德國一個存在已久的極右組織。組織拒絕承認德國聯邦政府的合法地位，宣揚重建1871年建立的德意志帝國，恢復帝制。報道指讓執法單位意外的是，運動的支持者在近年一直增加，估計約有2.1萬人，而其中包括極端主義分子。

圖為12月7日，德國警方採取行動，突襲帝國公民運動位於法蘭克福的據點。（Reuters）

根據智庫阿瑪杜．安東尼奧基金會（Amadeu Antonio Foundation）2018年一項研究，帝國運動是一個龐大而鬆散的團體，成員的意識形態不同，但都相信德聯邦政府不是主權國家，拒絕承認憲法和國家機構。

執法單位指出，帝國運動有很高的暴力潛在危險，在2020年至2021年間，多名與帝國運動關連的人因襲擊及殺人未遂遭到拘捕及起訴。而自2021年11月以來，他們舉行了多場秘密會議及射擊訓練。據指他們花了多月時間準備「X Day」，襲擊國會並推翻政府，甚至聯絡俄羅斯，為發動政變後建立帝國作準備。俄羅斯駐柏林大使館否認與帝國運動有聯繫。

阿瑪杜．安東尼奧基金會執行主任，莱因弗蘭克（Timo Reinfrank）表示：「在德國發動政變幾乎不可能成功，因國家的秩序和憲法非常牢固，但這些人試為是可能的，這表明他們是如何陷入他們的妄想之中。」