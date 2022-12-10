日澳承諾加強防務合作　時機合適時邀請日本加入澳英美聯盟

日本和澳洲在12月9日承諾加強防務合作，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）表示，中國是塑造澳洲與日本戰略格局的重要因素，又稱有意讓日本加入澳英美聯盟（AUKUS）。



澳洲副總理兼國防部長馬爾斯及外長黃英賢（Penny Wong）到訪日本，分別與日本首相岸田文雄及防相濱田靖一會談。雙方同意兩國深化在自然資源和能源領域的合作。

馬爾斯表示，中國建立二戰以來最龐大軍力，戰略意圖欠缺透明度，難以消除疑慮，這是塑造澳日戰略格局最重要的因素。馬爾斯又稱澳洲與日本加強合作，將會是保障地區和全球、防衛和安全的關鍵，希望在時機合適時，讓日本加入澳英美聯盟。

圖為12月9日，澳州副總理兼防長馬爾斯及外長黃英賢，與日本外相林芳正及防衛大臣濱田靖一舉行會談。（Reuters）

共同社報道，鑑於中國在印太地區日益擴張的海上軍事活動，日本與澳洲將推進安全領域上合作，實現自由開放的印度太平洋。馬爾斯及黃英賢之後分別與日本外相林芳正及濱田靖一，舉行外長防長「2+2會議」。

在10月岸田與總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行會談，發表聯合聲明，重申兩國「重要的特殊戰略夥伴關係」，同時重申致力於實現 自由開放的印度太平洋地區的共同願景。