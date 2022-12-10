控告永利為中國代理人遭法院駁回　美國司法部上訴

美國司法部將對聯邦法院駁回對永利拉斯維加斯賭場大亨史提夫永利（Steve Wynn）為中國代理人的訴訟，提出上訴。



路透社引述星期五（12月9日）的一份訴狀稱，「……美利堅合眾國總檢察長就本法院於2022年10月12日支持被告駁回的動議，向美國哥倫比亞特區上訴法院提出上訴。」

美國聯邦地區法院法官10月12日駁回了司法部對史提夫永利的一宗訴訟。美國官員指永利在2017年特朗普執政期間，代表中國向美國政府進行了遊說工作。永利的律師否認他是中國政府的代理人。

當時聯邦地區法院法官博阿斯伯格（James Boasberg）在長達20頁的命令中，沒有提到永利是否充當了北京的代理人。他只是說，他同意永利律師的意見，即司法部現在不能強迫永利註冊成為外國代理人，因為永利與中國政府的任何關係都已在2017年結束了。

美國司法部一直加大努力，執行一項具有數十年歷史的法律《外國代理人登記法》（FARA）。《外國代理人登記法》要求任何代表外國政府或實體進行遊說的個人必須向美國政府登記他們的工作。聯邦法院法官駁回對永利提起的訴訟，對司法部的這項努力是一個挫敗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

