WTO裁定美國鋼鋁關稅違反全球規則　華府拒取消　中國促儘快糾錯

世界貿易組織（WTO）裁定，美國前總統特朗普任內對進口鋼鐵和鋁徵收關稅違反了全球貿易規則，美國「強烈」反對世貿組織的裁決，並拒絕取消第232關稅條款。



路透社報道，世貿組織於星期五（12月9日）對這起備受關注的訴訟做出裁決，由三人組成的世貿組織裁決小組說，美國政府對鋼鐵和鋁產品加征關稅，不符合世貿組織規則，並建議美國與世貿組織規則保持一致。

美國政府對世貿組織的裁決表達強烈反對，稱世貿組織裁決小組的解釋和結論「存在漏洞」。

美國貿易代表辦公室發表聲明說，中國產能過剩對美國鋼鐵和鋁行業及國家安全構成威脅，美國政府絕不會對此「坐視不理」。

聲明說，美國無意取消第232條款的關稅，並指世貿組織小組的報告進一步凸顯了世貿組織進行改革的必要性。

美國可以對世貿組織的裁決提出上訴，問題是世貿組織上訴機構無法受理上訴案件，這是因為華盛頓阻擋了世貿組織上訴機構新成員的任命。

中國在世貿組織宣布裁決後說，希望美國尊重世貿的裁決，「儘快糾正錯誤行為」。

申訴方瑞士說，世貿組織的調查結果並未質疑世貿組織成員國採取廣泛自由裁量權以維護安全措施的權利，但確認了它們所採取的措施必須滿足可讓世貿組織審查的一些最低要求。

2018年3月，時任美國總統特朗普根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，以維護國家安全為由，對進口鋼鐵和鋁產品分別加征25%和10%的關稅，此舉措遭到美國業界及國際社會的廣泛反對，並引發了美國與盟友的鋼鋁關稅持久爭端。

本文獲《聯合早報》授權轉載

