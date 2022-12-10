彭博社稱IMF及世銀等國際機構高層疑獲准入境中國免隔離

世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）及其他國際經濟組織負責人本週訪華時，似乎獲准不用進行隔離就直接在活動上與中國領導人和媒體齊聚一堂，顯示北京正發出更多開放的訊號。



據彭博社星期六（12月10日）報道，世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）、IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）等國際經濟機構負責人星期四和星期五（編按：12月8日及9日）在安徽黃山與國務院總理李克強舉行「1+6」圓桌對話會。在這之後的實體發布會現場，這些機構的一些職員與戴着口罩的記者自由交談。

馬爾帕斯星期三（7日）在Twitter發了一則推文，顯示他6日下午在華盛頓參加的一場會議，不過9日的另一則推文顯示他8日已在中國參加會議，期間只過了兩天。世界貿易組織發布的推文，也顯示總幹事伊維拉6日才在日內瓦參加活動，兩天後她就已經在中國參與對話會了。

報道稱，這在中國官方發布改善防疫「新十條」，對防疫政策進行轉向前是難以看到的。目前中國仍要求入境人員實施5天集中隔離醫學觀察和3天的居家健康監測。

在本次黃山圓桌會議之前，北京冬奧會等大型活動都是在「閉環泡泡」中進行，所有活動相關人員都只能在閉環中進行活動避免與外界接觸，活動結束後還得進行隔離才能回歸正常生活。

但此次參會記者獲准在發布會後即刻離開，並可搭乘高鐵返回北京。他們在會議前後都接受了核酸檢測，其中至少5名人員會前檢測結果呈陽性，因而被要求隔離無法參會。

世界銀行和IMF拒絕置評此行的檢疫安排，世貿組織則暫未回復置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

