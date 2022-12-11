萩生田光一在台演講：日本因應中朝軍費需增

日本自民黨政調會長、眾議員萩生田光一率團訪台，他12月11日出席一個關於日台關係的論壇時說，面對來自中國和朝鮮威脅的「嚴峻現實」，日本需增加軍費開支。他日本自二戰後走在和平的道路上，這點在未來不會改變。



他指出，中國軍事開支大幅增加，再加上朝鮮進行導彈試射，是日本增加軍費的原因。他說：「在如此嚴峻的現實面前，半桶水的措施毫無意義。」

他補充稱，日本的防禦能力是保護生命與和平所必需的，必須立即發展，而不是在5年內。他說：「重要的是要清楚地表明我們有足夠的能力讓任何潛在的侵略者三思。」

日本自民黨政調會長、眾議員萩生田光一率團訪台，2022年12月11日出席在台北舉行的一個台日關係論壇。（Reuters）

他12月10日會見台灣總統蔡英文。

蔡英文表示，台灣將持續積極爭取加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）及相關區域經貿合作的機制，希望日本政府、國會能持續給予支持。

她又談到台日永續關係論壇11日將登場，萩生田率團參加並發表演說，她對此表示歡迎。此為相隔19年後，再有自民黨政務調查會長訪問台灣，她稱是格外具有意義。

日本自民黨政調會長、眾議員萩生田光一（左四）率團訪台，2022年12月10日會見蔡英文（左五）（AP）

萩生田光一則稱，台灣與日本是共享自由、民主、法治等普世價值的重要友人與夥伴，又指這次訪台是回報之旅，因前首相安倍晉三原定今年9月預定訪台，到台灣前總統李登輝墓前致哀。在安倍晉三遇刺後，萩生田光一這次將代表安倍到李登輝墓前表示哀悼。

萩生田光一在自民黨內屬於安倍派（清和政策研究會）、被視為是安倍晉三接班人的呼聲高。