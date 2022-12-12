台駐美軍事代表團2023年1月擴編　推動軍事交流

駐美國華盛頓的「中華民國軍事代表團」2023年1月起將擴編，由全民防衛動員署增派聯絡官，專門負責台軍與美國民兵戰訓合作事宜，首任聯絡官是美威爾猛軍校畢業的炮兵上校蔣偉達。



據台灣《聯合報》報道，台灣國防部星期天（12月11日）說，台駐美軍事代表團與美方合作交流為常態性工作。凡有利於提升後備動員國際交流能量事宜，國防部樂觀其成。

美方建議將台灣加入類似國民警衛隊的州合作夥伴計劃，讓台灣參與聯合軍事訓練。據證實，這是「州夥伴計劃」（State Partnership Program，SPP），與台灣合作的對象目前以夏威夷州為首選，其次則為美國西岸的華盛頓、加州、俄勒岡、阿拉斯加、明尼蘇達州等。這項交流不只限於台灣全民防衛動員署所屬後備部隊，也須包括台灣常備部隊作戰議題。

事實上台灣與夏威夷州國民兵交流合作已有歷史。美國夏威夷國民兵局一星準將Moses Kaoiwi，11月自夏威夷國民兵局退役後，透過領英（LinkedIn）對全軍發表一篇「39 Years, 10 months, and 18 days」的軍旅心路歷程文，內容披露他2013年任中校時，曾赴台在南投竹山消防訓練中心實施激流救難專家交流的畫面，顯示台灣與夏威夷州國民兵很早就展開交流。

台國防部曾證實，此案目前已獲美支持初期成立一個與美國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規劃具體方式；研擬採用先由美方赴台交流，隔年台方赴美觀摩原則，汲取美方實務經驗及建議。

民進黨立委王定宇日前在立法院質詢時，關切台美雙方就此案簽署備忘錄（MOU）後，是否確定雙方包括聯合演訓等合作範圍？台灣國防部長邱國正回應說，這項交流涵蓋面很廣，訓練要經一番討論，現在可擬定未來發展方向，如演訓、訓練方面，但目前暫無明確計劃。

據證實，經台美合議，2023年1月起，台駐美軍事代表團軍協組擴編上校、中校、少校聯絡官各一名，1月將由全動署先派遣一名上校駐美辦公，目前已核定由威爾猛軍校畢業的炮兵上校蔣偉達赴任，後續中、少校聯絡官，則可望由政戰、特戰部隊選派適當人員赴任。美方也派遣適當層級人員駐台辦事。

本文獲《聯合早報》授權轉載

