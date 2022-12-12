烏克蘭稱炸毀俄羅斯瓦格納集團總部多人死亡

烏克蘭東部一高級官員說，烏克蘭軍隊轟炸俄羅斯私人軍事集團瓦格納總部所在的一家酒店，造成大量人員死亡。



路透社報道，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋代（Serhiy Gaidai）星期天（12月11日）告訴烏克蘭電視台，烏軍星期六對盧甘斯克以西卡迪夫卡鎮（Kadiivka）的一家酒店發動了襲擊。盧甘斯克地區目前被俄羅斯佔領。

在Telegram頻道發布的照片顯示當地一座建築受到巨大破壞，形同廢墟。

蓋代說，瓦格納軍事集團（Wagner）總部所在地方被擊中，「很多人被炸死」。路透社無法核試蓋代的講話。

蓋代沒有提供具體死亡數字，但他指倖存者無法獲得足夠的醫療援助。

「我敢肯定，至少50%的傷者會在得到救治前死去。」「因為即使在我們控制的盧甘斯克地區，他們也偷我們的設備。」

俄羅斯國防部沒有立即對此報道置評。

一些烏克蘭媒體引述當地官員的話說，被炸的酒店已經關閉一段時間。

瓦格納集團是一家與克里姆林宮關係密切的私人軍事承包商。據悉，瓦格納集團的部隊參與了在烏克蘭部分地區的戰鬥，也在許多非洲國家駐有軍隊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

