美國控告前海軍陸戰隊機師違反軍備管制　為中國提供飛行訓練

美國哥倫比亞特區法院12月10日公布起訴書，指控一名前海軍陸戰隊機師達根（Daniel Duggan）違反軍備管制，為中國軍機機師提供飛行訓練。



路透社13日報道，美國指控達根4項罪名，包括串謀向中國非法出口國防服務，從而詐騙美國、串謀洗錢、違反武器出口管制法，以及和違反國際武器販運條例。他已於10月在澳洲被捕，目前在悉尼關押。根據雙邊條約，美國必須在20日前提出引渡請求。

起訴書指，達根在未向美國政府尋求授權的情形下，為中國國有企業提供服務，包括測試海軍航空設備、訓練中國軍機機師，以及提供降落航空母艦的戰術指導。

他被指有份促成一宗南非飛行學校與中國間的交易，為兩國機師提供航母着陸訓練，以及在美國購買1架T-2 Buckeye飛機，並提供虛假信息取得出口許可，以供訓練使用。

起訴對象亦包括1名南非公民、1名英國公民，以及1名為中國軍方獲取軍事信息的中國公民。

達根在美國海軍陸戰隊服役10年後， 2002 年移居澳洲，並在2014 年移居北京，擔任航空顧問。當時他與中國商人蘇斌共用地址，蘇斌隨後被指竊取美國軍機設計，在加拿大被捕。