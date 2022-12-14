幣安Binance突爆提款潮兼一度停USDC出金　一文看懂經過︱加密幣

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）出現提款潮，幣安被指曾一天內淨流出約30億美元（約234億港元）的加密貨幣，又一度暫停穩定幣USDC提款，引起市場關注，創辦人趙長鵬（CZ）則強調「生意如常」。幣安為何突遇「出金潮」？這與市場之前傳出的三個消息有關。



在前第二大幣所FTX爆出破產事件後，市場信心大跌，如今連最大交易所幣安也遭遇風波，數據分析公司Nansen在12月13日指，幣安過去24小時在以太坊鏈上流出約19億美元（約148億港元）的加密貨幣，為6月13日以來的最大單日流出。至同一日較後時，Nansen在Twitter發文，指幣安過去24小時的淨流出金額已增至30億美元（約234億港元）。

Nansen指幣安過去24小時的淨流出金額增至30億美元的加密貨幣（Twitter截圖）

Nansen指，幣安目前在已公開的區塊鏈地址上仍持有約604億美元（約4711億港元）的加密貨幣，包括155億的BUSD、123億的USDT等。

創辦人趙長鵬在Twitter繼續派定心丸，形容是FUD（意指恐慌）帶來的「壓力測試」，稱這反過來又有助交易所在通過測試後建立可信度，他13日談到幣安一天內淨流走約11.4億美元（約88.9億港元），指「我們之前也看過，有些日子我們有淨流入，有時淨流出，對我們來說生意如常」，又指「昨天不是我們處理過的最高提款量，就連頭五也進不到」。

儲備報告遭質疑

幣安遇上「出金潮」的背後，與市場上的三個消息有關。在FTX事件後，幣安帶頭推動透明化、公布資產儲備，包括找來國際會計事務所Mazars負責審計，11月30日發布儲備報告，指幣安的比特幣儲蓄率達到101%，本來是增加客戶信心，但《華爾街日報》之後刊出的一篇報道，引述一位前審計師對幣安的報告提出質疑，認為幣安未明確回應資金是否得到充分抵押的問題。

傳出美國司法部考慮起訴消息

市場傳出的另一消息，還有路透社12月12日的一篇報道，指美國司法部內部正在討論是否起訴幣安的問題，並就此分歧，報道指調查自2018年已經開始，專注於調查幣安是否符合美國的反洗黑錢法和在制裁議題上的遵守情況。

接連出現的負面消息影響投資者信心，幣安則對此一再反擊，包括在Twitter指路透社報道錯誤，指幣安擁有讓加密貨幣世界更安全的法律團隊。

孫宇晨提款後又入金

此外還有Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）從幣安「出金」的消息，他被指在幣安提走了約5,000萬美元的加密貨幣，引發外界擔憂，這位加密貨幣界另一巨頭之後在Twitter稱資金調配是正常業務往來合作，然後又宣布在幣安存入1億美元，試圖穩定市場情緒。

一度暫停提款穩定幣USDC

在提款潮出現期間，幣安13日一度暫停讓客戶提款穩定幣USDC，趙長鵬在Twitter稱，USDC的提款量上升，但由於涉及穩定幣轉換USDC的通道需要經過紐約的銀行以美元計價，銀行當時尚有數小時才恢復，故此需要在銀行重開後才恢復服務。

據外媒指，幣安之後在事件發生約8小時後恢復USDC提款服務。