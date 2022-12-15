中國留學生被指追蹤及騷擾社運人士在美被捕

美國檢察官12月14日稱，在美國波士頓（Boston） 伯克利音樂學院（Berklee College of Music）就讀的25歲中國留學生Xiaolei Wu於14日因涉嫌追蹤及騷擾社運人士被捕。他被指聲稱將社運人士活動通報中國執法部門。



案中涉事社運人士是一名來自中國的美國合法永久居民。社運人士10月22日在Instagram發布照片，顯示一扇窗上貼有一張傳單，上面寫有支持民主的字句。

美檢察官稱，其後在網絡上傳送訊息給社運人士，要求對方停止貼傳單，更威脅說將他的手砍下來。

美檢察官稱，Xiaolei Wu曾在學院的微信群組中自稱正向中國公安部門舉報這名社運人士，以及要求網民協助他找出社運人士的住址。

他10月24日向這名社運人士發電郵，着此人準備在返回中國時面臨被捕的命運，又稱相信其家人會受到中國政府的「政治審查」。

Xiaolei Wu於12月14日在美被捕，同日獲釋。美檢察官稱，此案起訴程序仍在進行，會由聯邦地區法院法官作出判決，Xiaolei Wu若被定罪，最高可被判處監禁5年、3年假釋、以及最高罰款25萬美元。