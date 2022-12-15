WTO多個成員批評美國貿易政策　北京：公道自在人心

12月15日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。

有記者提問，14日，世貿組織在日內瓦舉行會議，審議美國貿易政策。中國、歐盟、俄羅斯等多個成員對美國堅持「美國優先」、罔顧多邊貿易規則、實施單邊主義、推動「脫鈎斷鏈」、擾亂全球產業鏈的做法提出批評。發言人對此有何評論？

汪文斌表示，我們注意到有關的報道。中國常駐世貿組織大使李成鋼已在美國貿易政策審議會議上發言，闡述中方立場。

汪文斌指出，美國一方面高呼公平競爭，另一方面通過大規模歧視性補貼，幫助本國產業獲取競爭優勢，有關出口管制措施在偏離國際社會廣泛認同的軌道上越走越遠。美國拒不執行大量已經生效的爭端解決裁決，繼續依據其國內法，特別是所謂的「301條款」，加征單邊大規模高關稅，挑動「脫鈎斷鏈」「友岸外包」，還濫用長臂管轄，脅迫其他世貿成員遵守美國內法。

汪文斌強調，美國已成為多邊貿易體制的破壞者、產業政策雙重標準的操縱者、全球產業鏈供應鏈的擾亂者和單邊霸凌行徑集大成者。各方紛紛對美國的單邊主義、保護主義說不，這說明公道自在人心。美國應糾正錯誤，遵守世貿組織規則，切實維護多邊貿易體制的權威性，早日真正回歸多邊主義大家庭。