伊媒：針對與海灣阿拉伯國家聯合聲明　伊朗要求中國「賠償」

美媒12月14日引述伊媒稱，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）12月13日在德黑蘭會見到訪的中國國務院副總理胡春華時說，中國國家主席習近平上週沙特阿拉伯之行的某些方面引起伊朗政府內部的「不滿」，萊希並針對中國和海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）發表的聯合聲明「要求賠償」，但沒提供更多細節。



彭博社12月14日引述伊朗官媒伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）作出上述報道。

伊朗外交部12月13日在網站公布，萊希稱習近平訪問沙特期間提出的立場引起伊朗國家和政府的不滿和投訴，伊朗嚴正要求中國為這些立場進行賠償。

習近平12月7日至10日赴沙特出席中國—阿拉伯國家峰會、中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會（簡稱中海峰會）並對沙特進行國事訪問。

中海峰會舉行後發表的聯合聲明中，有一條提到要「處理伊核問題、破壞穩定的區域活動，阻止對恐怖組織、教派組織和非法武裝組織的支持」等，反映海灣國家長期以來對伊朗的觀點。

聯合聲明還承諾支持阿聯酋「根據國際法準則進行雙邊談判以和平解決」波斯灣三島，即大通布島（Greater Tunb）、小通布島（Lesser Tunb）、阿布穆薩島（Abu Musa）問題的倡議和努力，這些島嶼自1971年以來一直由伊朗管轄，這對德黑蘭來說是一個特別敏感的話題。

胡春華：中方從戰略高度 看待中伊關係

不過，新華社在報道中只引述胡春華向萊希轉達習近平的「親切問候和良好祝願」，並說中方從戰略高度看待中伊關係，與伊朗發展全面戰略夥伴關係的決心不會動搖，堅定支持伊方反對外部干涉，維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。中方願與伊方一道，認真落實兩國元首達成的重要共識，共同努力推進中伊全面合作計劃落實，推動兩國務實合作不斷取得新進展。

彭博社認為，中國這次派出在10月份中共二十大落選政治局委員的胡春華出訪伊朗與萊希會面，標誌着中國正與伊朗保持距離。

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