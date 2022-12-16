美國總統甘迺迪1963年遇刺案　白宮解密過萬份文件

美國時任總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年被槍殺事件，國家檔案和記錄管理局（US National Archives）12月15日解密約1.3萬份文件，雖然沒有任何爆炸性內容，但預計外界可以更了解事件的來龍去脈。



美聯社及路透社報道，總統拜登（Joe Biden）早前簽署行政命令，批准該批文件曝光。有關文件主要都是屬於中情局（CIA）所有，當中包括行兇者、前海軍陸戰隊成員奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald，又譯奧斯華）的行蹤和接觸人物等。

文件披露，美國政府曾於1960年12月，即甘迺迪被殺前大約三年，為奧斯瓦爾德開了一個編號為201的檔案。他在1959年變節到蘇聯，但在1962年回國。一份1963年12月的文件提到，身處墨西哥城（Mexico City）的中情局官員竊聽奧斯瓦爾德與蘇聯駐當地大使館的通話，他以真名通訊，並以不流利的俄語表示，希望取得簽證經古巴到蘇聯。

一份在1990年撰寫的文件指出，一名蘇聯國家安全委員（KGB）前官員形容，奧斯瓦爾德獲KGB招攬後，當局認為對方「有點瘋狂和難以觸摸」，他因為抑鬱和思鄉病回國，KGB就沒有再與他聯絡，而且從來沒有指示他殺害甘迺迪。

另一份1991年的文件提到，KGB消息人士表示，奧斯瓦爾德在蘇聯期間遭KGB經常和密切監視，但從來沒有受到特工的控制。

美國國會在1992年設下限期，下令除了總統批准進一步抽起的文件外，所有關於調查甘迺迪遇刺的文件都必須在2017年10月26日之前全數透過國家檔案和記錄管理局公開。特朗普（Donald Trump）2017年解禁部分文件，並計劃在2021年10月前逐步公開餘下資料。不過拜登上台後，就以疫情為由推遲計劃，改為分別在2021年12月15日及2022年12月15日解禁。

目前中情局已經公開95%關於甘迺迪遇刺的文件，預計餘下檔案經審視後，會於2023年6月30日前公布。