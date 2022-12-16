日本新安保戰略列中國為最大戰略挑戰　中方：已提嚴正交涉

日本政府發布新版安保戰略等三份文件，把中國列為「迄今最大戰略挑戰」後，中國駐日本大使館12月16日稱，有關說法嚴重偏離基本事實，已向日方提出嚴正交涉。



中國駐日本大使館發文指，日本政府發布新版安保戰略的三文件把中國定位為「迄今最大戰略挑戰」，妄稱中國對外姿態和軍事活動是國際社會「嚴重關切事項」，指責中國在台海地區軍演發射導彈對當地居民構成「威脅」，並給中方貼上「經濟脅迫」等標籤。有關說法嚴重偏離基本事實，違背中日四個政治文件原則精神，肆意煽動中國威脅，挑動地區緊張對立，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

文章指中國一貫走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，不挑起和參與任何軍備競賽，中國發展與自身國情和周邊環境相適應的軍力，目的是維護自身主權、安全、發展利益，中國一直為維護地區和世界和平穩定擔當盡責，中國發展給全球各國帶來的是機遇和紅利，所謂「威脅」、「挑戰」、「脅迫」的帽子扣不到中國頭上，中方在釣魚島、涉海、涉台等問題上的立場是明確和堅定的，採取有關舉措完全是中國主權範圍內的事，不容日方指手畫腳、藉機生事。

文章之後批評日方指，歷史上日本曾步入軍國主義歧途，犯下侵略擴張和反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難，此次日本大幅調整安保政策，強化反擊軍事能力，不得不令人懷疑日方正在脫離戰後和平發展軌道，勢必引起所有愛好和平人士的警惕和反對，「我們鄭重敦促日方汲取教訓，不要執迷於利用所謂『中國威脅』放縱自身擴軍強武，回到中日『互為合作夥伴、互不構成威脅』的政治共識上來，避免淪為兩國關係及地區安全穩定的破壞者、攪局者。」