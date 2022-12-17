血盆大口已叼着上半身　河馬快要「生吞男童」　醒目街坊擲石救人

非洲烏干達2歲男童伊加（Paul Iga）12月4日家附近湖畔玩耍時出事，幾乎被一隻河馬一口吞下。目睹這一幕的民眾眼看男孩的上半身已被叼着，趕緊向河馬扔石頭。在路人一輪唬嚇與騷擾下，牠最終將男童吐出來。飽受驚嚇小男孩被緊急送醫，所幸並無大礙。



烏干達警方12日發新聞稿稱，事發地點是烏干達西部省（Western Uganda）卡塞塞縣（Kasese District）距愛德華湖（Lake Edward）約800米的一個村莊。

伊加在愛德華湖岸邊遊玩時被河馬抓住，牠張開大口咬住男孩的頭部，然後吞下他的上半身。

烏干達警方發聲明稱，這是第一宗有河馬離開愛德華湖以及攻擊幼童的事件。

在河馬努力將男童整個吞下之際，一名熱心市民Chrispas Bagonza路過見狀，向牠投擲石塊並嚇唬牠。河馬最終將男孩吐出來，然後向湖邊走去。警方在新聞稿中讚賞他見義勇為的行徑。

伊加後來被轉送附近鎮上的一醫院並注射瘋狗症疫苗，出院後很快被送回父母身邊。

警方新聞稿指出，所有動物保護區跟棲地附近的居民都應知野生動物非常危險，牠們本能視人類為一種威脅，進行任何互動都可導致牠們做出奇怪或攻擊性行動。