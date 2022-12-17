美國務院「中國小組」啟動　做「中央樞紐」設三大隊伍應對中國

美國國務院12月16日正式成立「中國小組」（China House），負責對華工作。這個舉動被指是類似於中央情報局（CIA）約1年前成立「中國任務中心」，都是旨在設立中央樞紐，調配資金、資源與人力應對中國。綜合美媒分析，新部門是想達到三個目的。



「中國小組」的正式名稱是中國事務協調辦公室（Office of China Coordination），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日發聲明正式公布。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於 2022 年 10 月 17 日在加州史丹福大學舉行的新聞發布會上回答記者問題。（AP）

部門設三大隊伍

這個部門會取代目前國務院內的中國事務處，辦事處設在國務院總部內，並會聘請約60至70人，當中會有三支主要隊伍，一支會專注傳統雙邊事務，一支負責處理戰略溝通，還有一支稱為「全球」的團隊，專注於中國的境外活動。

在美國國務院東亞及太平洋事務局負責中國、台灣和蒙古的副助理國務卿華自強（Rick Waters）過去是中國事務處主管，如今負責新的「中國小組」，並會向國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副國務卿舍曼（Wendy Sherman）報告。

圖為美國副國務卿舍曼11月9日訪問墨西哥。（Reuters）

綜合美媒《政治報》（Politico）所指，美國設「中國小組」希望達到三個目的：

1. 消除部門間溝通障礙

「中國小組」的設計是為了消除在過多政府部門下會存在的溝通障礙問題，小組會擔當資訊交流所的角色，除了分享資訊外，也會制定對華政策。

有高級國務院官員便指「我們將擁有一個單一的安全設施，讓絕大多數人可以同時在一起並參與對話」，官員形容這是非常重要，並指「傳統上我們沒有以這種方式聚合整個部門的隊伍來做這種工作。」

2. 匯聚專家

美國國務卿布林肯表明，中國小組將是「匯聚中國問題專家，與各分區同事在國際安全、經濟、技術、多邊外交和戰略溝通進行協調合作」。

「中國小組」會與來自非洲和拉丁美洲局等其他部門的人員溝通，還有來自美國其他部門和機構、專門負責於技術或經濟政策等主題的人員。

3. 更靈活對華

《政治報》稱，「中國小組」的成立反映拜登團隊認為現行的架構未能靈活地應對中國的多領域挑戰，這些挑戰包括貿易、軍事力量等。

據文章引述國務院內部文件指，副國務卿舍曼向員工談到新部門將「加深我們共享信息的能力，加強我們的信息傳遞，並隨時調整以配合實時的發展。」